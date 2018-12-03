2018-12-03T07:06:12+03:00
Москва

Погода в Москве на 3 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -5 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 декабря 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В Москву пришла настоящая зимаВ Москву пришла настоящая зимаФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 3 декабря 2018 года.

Как и обещали специалисты, в минувшие выходные погода в столице вернулась в климатические рамки. Вот и в понедельник сильных морозов не предвидится: столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов. При этом небо вновь будет затянуто облаками. Кроме того, местами в мегаполисе пройдет небольшой снег. Ветер же будет дуть южный со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на вторник, 4 декабря, воздух остынет до -8…-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе также местами не исключен слабый снег.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, осень-2018 в Москве вошла в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Однако закончилась она по-настоящему зимней погодой: солнечной и морозной, с температурой на четыре - пять градусов ниже климатических норм.

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