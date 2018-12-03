2018-12-03T07:53:52+03:00
Общество

Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

По некоторым данным, предпринимателя Игоря Вайнштока обвиняют в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты
Дарья ИВАШКИНА
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Изобретателя бифидока заочно арестовали и объявили в международный розыскИзобретателя бифидока заочно арестовали и объявили в международный розыскФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что изобретателя кисломолочного напитка бифидок и совладельца фармпроизводителя «Партнер» Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск. По некоторым данным, бизнесмена заподозрили в злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты сотрудникам своего предприятия.

Между тем сам Вайншток в настоящее время находится за границей, пишет газета «Коммерсант». При этом, по сведениям издания, своей вины он не признает и уверен в том, что уголовное преследование «является частью плана рейдерского захвата» его предприятия.

Кстати, как выяснилось, помимо Вайнштока, фигурантами уголовного дела также являются другой совладелец «Партнера» Сергей Иванченко, который уже находится под домашним арестом, и член совета директоров компании Николай Загородник, с которого ранее взяли подписку о невыезде.

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