2018-12-03T08:18:54+03:00
Политика

Сирийские военные уничтожили более 270 боевиков ИГ* на юге САР

В Минобороны РФ рассказали о наступлении, которое проходило в середине ноября в провинции Эс-Сувейда
Дарья ИВАШКИНА
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Сирийские военные уничтожили более 270 боевиков ИГ* на юге САРСирийские военные уничтожили более 270 боевиков ИГ* на юге САРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 3 декабря, в Минобороны РФ сообщили о том, что сирийские военные в ходе наступления в провинции Эс-Сувейда в середине ноября уничтожили более 270 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). При этом, по словам представителя командования группировки российских войск в Сирии Олега Макаревича, бойцам армии арабской республики удалось освободить горный каньон Телль-эс-Сафа, где находился последний оплот террористов на юге САР.

«В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW», - цитирует Макаревича ТАСС.

Также российский военный отметил, что операция проводилась в местности со сложным рельефом, где противник создал «глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра».

Причем, как подчеркнул Макаревич, большинство террористов прибыли в Эс-Сувейду из Ярмука, Дамаска, а также из района Эт-Танф, который находится под контролем возглавляемой США международной коалиции.

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