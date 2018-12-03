СЕГОДНЯ 08:31 2018-12-03T08:31:25+03:00

Спецпредставители России и Японии, о которых на встрече в Буэнос-Айресе договорились лидеры двух стран, уже назначены

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В Токио высоко оценили создание нового механизма для решения проблемы мирного договора, о котором на саммите «Большой двадцатки» договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Это значимое и важное событие, направленное на ускорение переговорного процесса», - заявил на пресс-конференции в понедельник утром генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Генсек кабмина подчеркнул, что лидеры двух государств держат переговорный процесс по мирному договору на личном контроле.

Спецпредставители от обеих стран уже назначены. В МИД Японии сообщили, что ими стали заместители министров иностранных дел Игорь Моргулов и Такэо Мори. А возглавят переговоры и будут курировать эту работу главы внешнеполитических ведомств России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, передает ТАСС.