2018-12-03T08:53:08+03:00
Экономика

Поставки «запрещенки» в Россию выросли почти вдвое

В 2018 году ФТС выдворила за границу на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров
Ася РОМАНЧУК
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Поставки «запрещенки» в Россию выросли почти вдвоеПоставки «запрещенки» в Россию выросли почти вдвоеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Поставки запрещенных продуктов в Россию выросли почти в два раза. По итогам 2018 года Федеральная таможенная служба выставила за пределы страны на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее. Общий объем составил 56 тысяч тонн. Львиная доля товаров – это продукция, находящаяся под эмбарго.

На таможне уверены, что скачок нелегального импорта связан, с одной стороны, с привлекательностью российского рынка, а с другой — с «обкаткой» и стабилизацией нелегальных путей поставок «санкционки».

Изменения ситуации в лучшую сторону ждать не приходится. Пока же статистика выглядит так: за 11 месяцев текущего года было обнаружено 4,4 тыс. транспортных средств с запрещенными продуктами – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Чаще всего пытаются ввезти в Россию яблоки и груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, свиной шпик, рыбу, сыры и куриное мясо.

Многочисленные исследования показывают, что россияне увеличивают траты на продукты питания. Это делает рынок более привлекательным, и многие продавцы стремятся попасть на прилавки магазинов. К тому же, бизнес отлично отработал нелегальные схемы поставок: покупаются поддельные сертификаты, товар ввозится как легальный, а вот наценка на него составляет не менее 20 процентов – за липовые бумаги платит потребитель, пишет газета «Известия».

Сейгодня санкционные товары, которые попадают в нашу страну, уничтожатся. Эта процедура вызывает у многих вопрос: зачем утилизировать продукты, если много народа голодает?

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