Нефть подорожала после договоренностей на саммите G20

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-03T09:06:49+03:00

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В понедельник, 3 декабря, цены на нефть пошли вверх. По мнению экспертов, стоимость черного золота растет на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей. В частности, как считают аналитики, на рынок повлияли сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.

Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 05:37 мск подорожали более чем на 5% по сравнению с закрытием торгов в предыдущую пятницу - до 62,59 доллара за бочку. А к 08:38 мск за один баррель черного золота давали 62,31 доллара.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в январе в понедельник утром подскочили до 53,82 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.