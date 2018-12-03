2018-12-03T09:06:49+03:00
Экономика

Нефть подорожала после договоренностей на саммите G20

Стоимость черного золота марки Brent выросла более чем на 5%
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Нефть подорожала после договоренностей на саммите G20Нефть подорожала после договоренностей на саммите G20Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 декабря, цены на нефть пошли вверх. По мнению экспертов, стоимость черного золота растет на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей. В частности, как считают аналитики, на рынок повлияли сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.

Так, февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 05:37 мск подорожали более чем на 5% по сравнению с закрытием торгов в предыдущую пятницу - до 62,59 доллара за бочку. А к 08:38 мск за один баррель черного золота давали 62,31 доллара.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в январе в понедельник утром подскочили до 53,82 доллара за баррель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЯНАО объяснили, почему на Ямале самые высокие зарплаты в России
К Новому году в России активизировались интернет-мошенники
Поставки «запрещенки» в Россию выросли почти вдвое
Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели
В Токио высоко оценили создание нового механизма для решения проблемы мирного договора
Сирийские военные уничтожили более 270 боевиков ИГ* на юге САР
Трамп: Китай согласился сократить и снять пошлины на машины из США
Изобретателя бифидока объявили в международный розыск
Шнуров в стихах ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»
Из-за торнадо в США погиб один человек, более 20 пострадали
Погода в Москве на 3 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -5 градусов
США и Великобритания могут поссориться из-за истребителей F-35
Суд в Словакии арестовал 12 активистов «Гринпис» за акцию на шахте
На выборах в испанской Андалусии побеждают социалисты