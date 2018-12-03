2018-12-03T10:10:19+03:00
Политика

В России упростят процедуру установления инвалидности

Минтруда РФ стремится внедрить электронный документооборот между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Минтруда РФ Максим ТопилинГлава Минтруда РФ Максим ТопилинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Минтруда РФ Максим Топилин пообещал максимально упростить для россиян процедуру установления инвалидности. По словам политика, в настоящее время возглавляемое им министерство стремится перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) в режим электронного документооборота.

«Чтобы процедура освидетельствования стала более комфортной для граждан, организована передача направительных документов из медорганизаций в МСЭ без участия гражданина», - сказал Топилин. При этом он выразил мнение, что через год-два основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде.

Также министр подчеркнул, что Минтруд совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания. «Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении (формы, являющейся основным документом для направления на медико-социальную экспертизу), и из МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут», - заметил Максим Топилин в интервью ТАСС.

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