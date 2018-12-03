В следующем году Вьетнам отправит на орбиту исследовательский спутник
Вьетнам намерен отправить на орбиту в начале 2019 года собственный научно-исследовательский спутник. Об этом сообщила газета Viet Nam News.
По сообщениям Национального космического центра Вьетнама, запуск спутника MicroDragon пройдет 17 января. Данный аппарат и шесть других спутников производства Японии запустят с ракетой «Эпсилон-4» с японского космодрома Утиноура.
Известно, что над конструированием MicroDragon работали 36 вьетнамских инженеров, которые обучались космическим технологиям в университетах Японии.
Производство спутника весом 50 килограмм началось в 2013 году и было завершено спустя четыре года. MicroDragon предназначен для исследования качества воды в прибрежных районах, обнаружения рыбных ресурсов и наблюдения за изменениями в океане.
В 2013 году в космос уже был отправлен спутник PicoDragon, созданный инженерами Национального космического центра Вьетнама. После удачного запуска MicroDragon страна планирует создать еще два спутника LOTUSat-1 и LOTUSat-2.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что с космодрома Плесецк стартовала ракета «Рокот» с тремя военными спутниками.