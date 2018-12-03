СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-03T10:59:08+03:00

Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В свою очередь в Минприроды посчитали, что ежегодно в Россию ввозится от1 до 3 миллиардов батареек, которые потом оказываются на свалке и отравляют почву

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Проблема утилизации отходов I и II классов опасности в России стоит особенно остро. Сейчас использованные батарейки перерабатывают только на челябинском заводе. В большинстве случаев они оказываются на свалках, загрязняя почву.

Батарейки относятся к отходам II класса опасности, ежегодно в страну попадают от 1 до 3 миллионов батареек, объясняет Минприроды.

Утилизация таких отходов будет производиться на базе объектов по уничтожению химического оружия.

Специальные комплексы по переработки и обезвреживанию опасных отходов появятся на четырех объектах по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (пос. Мирный, Кировская область), «Камбарка» (г. Камбарка, Удмуртская Республика), «Щучье» (г. Щучье, Курганская область) и ФКП «Горный» (пос. Горный, Саратовская область). Управлять процессами будет «Росатом».

Самая большая сложность при реализации данного проекта – это сбор батареек у населения. В ассоциация «ЖКХ и городская среда» даже предлагали выплачивать вознаграждение за каждый энергоноситель, который человек принесет для переработки. В Минприроды отметили, что это возможно, если в стоимость товара будет заложена «возвратная» сумма, пишет газета «Известия».