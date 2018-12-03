2018-12-03T10:59:08+03:00
Общество

Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия

В свою очередь в Минприроды посчитали, что ежегодно в Россию ввозится от1 до 3 миллиардов батареек, которые потом оказываются на свалке и отравляют почву
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружияБатарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Проблема утилизации отходов I и II классов опасности в России стоит особенно остро. Сейчас использованные батарейки перерабатывают только на челябинском заводе. В большинстве случаев они оказываются на свалках, загрязняя почву.

Батарейки относятся к отходам II класса опасности, ежегодно в страну попадают от 1 до 3 миллионов батареек, объясняет Минприроды.

Утилизация таких отходов будет производиться на базе объектов по уничтожению химического оружия.

Специальные комплексы по переработки и обезвреживанию опасных отходов появятся на четырех объектах по уничтожению химического оружия: «Марадыковский» (пос. Мирный, Кировская область), «Камбарка» (г. Камбарка, Удмуртская Республика), «Щучье» (г. Щучье, Курганская область) и ФКП «Горный» (пос. Горный, Саратовская область). Управлять процессами будет «Росатом».

Самая большая сложность при реализации данного проекта – это сбор батареек у населения. В ассоциация «ЖКХ и городская среда» даже предлагали выплачивать вознаграждение за каждый энергоноситель, который человек принесет для переработки. В Минприроды отметили, что это возможно, если в стоимость товара будет заложена «возвратная» сумма, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Замглавы «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал выход Катара из ОПЕК
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 на полях ОБСЕ
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение
В следующем году Вьетнам отправит на орбиту исследовательский спутник
Лидер Палестины назвал администрацию Трампа препятствием для мира на Ближнем Востоке
В России упростят процедуру установления инвалидности
Катар решил выйти из ОПЕК
Американец снял на видео похожие на НЛО шары в небе
В ЯНАО объяснили, почему на Ямале самые высокие зарплаты в России
К Новому году в России активизировались интернет-мошенники
Нефть подорожала после договоренностей на саммите G20
Поставки «запрещенки» в Россию выросли почти вдвое
Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на срубленные ели
В Токио высоко оценили создание нового механизма для решения проблемы мирного договора
Сирийские военные уничтожили более 270 боевиков ИГ* на юге САР
Трамп: Китай согласился сократить и снять пошлины на машины из США
Изобретателя бифидока объявили в международный розыск
Шнуров в стихах ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»
Из-за торнадо в США погиб один человек, более 20 пострадали
Погода в Москве на 3 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -5 градусов
США и Великобритания могут поссориться из-за истребителей F-35
Суд в Словакии арестовал 12 активистов «Гринпис» за акцию на шахте
На выборах в испанской Андалусии побеждают социалисты