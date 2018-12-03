Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 на полях ОБСЕ
Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретятся на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ 5 декабря в итальянском Милане. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Известно, что стороны проведут переговоры при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Министры обсудят урегулирование конфликта в Карабахе.
Представители Еревана уже подтвердили встречу.
«При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 5 декабря в Милане пройдет встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова», — сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян РИА Новости.
Отметим, что карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). В ходе дальнейших военных противодействий Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о важности урегулирование карабахского конфликта.
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