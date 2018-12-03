2018-12-03T13:20:40+03:00
Экономика

Замглавы «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал выход Катара из ОПЕК

По словам собеседника Радио «Комсомольская правда», решение Дохи никак не скажется на ценах на нефть
Дарья ИВАШКИНАВалерия ЛЫСЕНКО
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Заместитель главы «Роснефти» по связям с общественностью Михаил ЛеонтьевЗаместитель главы «Роснефти» по связям с общественностью Михаил ЛеонтьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель главы «Роснефти» по связям с общественностью Михаил Леонтьев прокомментировал в эфире Радио Комсомольская правда» выход Катара из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Так, по его мнению, решение Дохи покинуть ОПЕК является «продолжением конфликта между Катаром и Саудовской Аравией» и никак не повлияет на нефтяной рынок.

- Во-первых, нам, России, не очень прилично по этому поводу рыдать, мы не члены ОПЕК. Во-вторых, Катар добывает не так много нефти, это газодобывающая страна. Политические причины вам понятны. Катар находится в жестком конфликте с Саудовской Аравией, а ОПЕК - это организация, где Саудовская Аравия доминирует, - сказал Леонтьев.

- То есть на цене нефти это никак не скажется?

- Да ни на чем это не скажется. Это скорее продолжение внутриарабского конфликта между Катаром (и поддерживающими его государствами) и Саудовской Аравией, которая, в свою очередь, является отражением конфликта с Ираном. Иран, заметьте, из ОПЕК не выходит, - подчеркнул собеседник Радио «Комсомольская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 3 декабря, госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил, что его страна выйдет из ОПЕК уже в январе следующего года.

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