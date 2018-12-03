Дональд Трамп объявил траур 5 декабря из-за похорон Буша-старшего

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-03T11:35:17+03:00

В этот день Нью-йоркская фондовая биржа (NYMEX) и биржа Nasdaq не будут проводить торги

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Президент США Дональд Трамп назначил 5 декабря днем национального траура из-за похорон 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, в этот день также не будут работать Нью-йоркская фондовая биржа (NYMEX) и биржа Nasdaq.

Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября в Хьюстоне. На момент смерти бывшему лидеру США исполнилось 94 года. Свой день рождения он отметил 12 июня в своем доме в городе Кеннебанкпорт, штат Мэн.

В ноября 2017 года его признали самым долгоживущим американским президентом. 27 мая 2018 года экс-президент США в очередной раз попал в больницу из-за понижения кровяного давление.

Отметим также, что в середине апреля в возрасте 93 лет скончалась супруга Джорджа Буша-старшего Барбара Пирс Буш.