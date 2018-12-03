СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-03T11:33:03+03:00

Эту информацию уже подтвердили в МИД Сербии

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В понедельник, 3 декабря, первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич подтвердил информацию о том, что Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косово.

Так, ранее телеканал KTV сообщил, что косовское представительство в австралийской Канберре еще 28 ноября получило от Соломоновых Островов уведомление о своем решении «отозвать признание Косово как независимого и суверенного государства». Между тем в Приштине заверили, что не получали каких-либо официальных извещений по этому поводу.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно сразу две страны отозвали признание независимости Косово. Это Коморские острова и Гренада. В связи с этим Запад даже потребовал от Сербии снизить дипломатическую активность.

Стоит отметить, что независимость Косово изначально признали 111 из 193 членов ООН. Среди тех государств, которые не стали признавать республику, Россия, Китай, Иран и Израиль.