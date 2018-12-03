2018-12-03T11:53:02+03:00
Общество

Ученые научились определять возраст автора поста в соцсети

Специалисты из Курчатовского института создали интеллектуальную компьютерную модель для анализа текстов
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ученые смогут определять возраст автора поста в соцсетяхУченые смогут определять возраст автора поста в соцсетяхФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Российские ученые научились определять возраст автора поста в социальных сетях. Интеллектуальную компьютерную модель для анализа текста создали специалисты из Курчатовского института. Алгоритм сможет точно определить, кто именно оставил ту или иную запись, даже если автор попытается скрыть свой возраст, написав другим стилем.

Эта разработка она из ступеней общего проекта. Ранее ученые научились определять пол, а в будущем планируют выяснять профессию и образование пользователя.

Делается это не только ради науки, но и с практической точки зрения. Со временем такую технологию можно будет применять для раскрытия киберпреступности. Часто всемирную паутину используют мошенники, террористы, даже обычный пост, оставленный таким человеком, может многое сказать авторам новой методики.

Методика основана на математической модели, использующей различные варианты обучения. Созданные в результате алгоритмы позволяют с точностью около 80% определить возрастную группу автора, который пытается выглядеть старше или моложе своих лет, пишет газета «Известия».

Базовый лингвистический материал для исследования был взят из «Живого журнала». Исследователи отмечают, что выбор не случаен, так как посты в ЖЖ большого объема, а авторы самого разного возраста. Для исследования брались записи тех, кто указал свой возраст в профиле. Кстати, большинство людей не искажают свой возраст, пришли к такому заключению специалисты.

Ранее томские ученые научились прогнозировать результаты выборов по постам в соцсетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Трамп не обсуждали в Аргентине визит российского президента в США
Пара бобов забрела в супермаркет за продуктами
В российской армии стартовал новый учебный год
Возможный преемник Меркель поддержала строительство «Северного потока — 2»
На Украине сообщили, что среди задержанных в Грузии украинцев был депутат Верховной рады Семен Семенченко
Оттепель в Москве сменится морозами до -11 градусов
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой рассказал о судьбе скифской коллекции
Самолет FlyDubai пытался без разрешения вылететь из Шереметьево
Министр энергетики Катара объяснил, почему Доха отказалась от ОПЕК
Астрономы зафиксировали в дальнем космосе взрыв сверхновой
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*
Дональд Трамп объявил траур 5 декабря из-за похорон Буша-старшего
Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косово
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 на полях ОБСЕ
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение
Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия