Ученые научились определять возраст автора поста в соцсети

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-03T11:53:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские ученые научились определять возраст автора поста в социальных сетях. Интеллектуальную компьютерную модель для анализа текста создали специалисты из Курчатовского института. Алгоритм сможет точно определить, кто именно оставил ту или иную запись, даже если автор попытается скрыть свой возраст, написав другим стилем.

Эта разработка она из ступеней общего проекта. Ранее ученые научились определять пол, а в будущем планируют выяснять профессию и образование пользователя.

Делается это не только ради науки, но и с практической точки зрения. Со временем такую технологию можно будет применять для раскрытия киберпреступности. Часто всемирную паутину используют мошенники, террористы, даже обычный пост, оставленный таким человеком, может многое сказать авторам новой методики.

Методика основана на математической модели, использующей различные варианты обучения. Созданные в результате алгоритмы позволяют с точностью около 80% определить возрастную группу автора, который пытается выглядеть старше или моложе своих лет, пишет газета «Известия».

Базовый лингвистический материал для исследования был взят из «Живого журнала». Исследователи отмечают, что выбор не случаен, так как посты в ЖЖ большого объема, а авторы самого разного возраста. Для исследования брались записи тех, кто указал свой возраст в профиле. Кстати, большинство людей не искажают свой возраст, пришли к такому заключению специалисты.

Ранее томские ученые научились прогнозировать результаты выборов по постам в соцсетях.