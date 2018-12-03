Астрономы зафиксировали в дальнем космосе взрыв сверхновой

СЕГОДНЯ 12:00 2018-12-03T12:00:16+03:00

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Международная группа ученых обнаружила необычную сверхновую, которая отличается от аналогичных объектов резким всплеском излучений в первые дни после взрыва. Эта звезда относится к типу Ia.

Отметим, что хотя аномалия этого космического тела пока остается загадкой для ученых, специалисты уже успели выдвинуть предположение, почему звезда может вести себя подобным образом. По их мнению, дело в том, что в веществе погибшей звезды уникальным образом были распределены радиоактивные изотопы.

Сверхновая Ia представляет собой взрыв белого карлика, в котором заново начинают протекать процессы термоядерного горения. Порой происходят ситуации, когда включается механизм перетягивания вырожденной звезды своего соседа — более крупной звезды, расположенной в относительной близости. Согласно одной из гипотез, аномалия Ia может объясняться взаимодействием между выброшенным при взрыве веществом белого карлика и звездой-компаньоном, пишет сайт телеканала «Звезда».