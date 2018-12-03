Министр энергетики Катара объяснил, почему Доха отказалась от ОПЕК

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-03T12:05:49+03:00

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объявил о выходе страны из ОПЕК с 1 января 2019 года. Фото: REUTERS

В настоящее время эмират добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки

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Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объявил о выходе страны из ОПЕК с 1 января 2019 года. Он сообщил, что Доха отказалась от картеля ради укрепления своих позиции на международной арене.

По словам министра, принятое решение не было сугубо политическим. Разногласия с другими странами-членами ОПЕК, в том числе с Саудовской Аравией, не повлияли на решение правительства.

«Решение о выходе из ОПЕК не было политическим или связанным с разногласиями с другими странами-членами ОПЕК. Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром», — заявил аль-Кааби во время пресс-конференции.

Он также сообщил, что в Доха не намерена отказываться от позиции крупнейшего поставщика сжиженного природного газа в мире. Отметим, что в настоящее время Катар добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки.

В конце своего выступления госминистр поблагодарил ОПЕК за ее усилия, несмотря на обстоятельства.

Напомним, в ноябре прошлого года шесть арабских государств - Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия объявили Катару бойкот - политический кризис в Персидском заливе, в свою очередь, отразился на стабильности ОПЕК.