Самолет FlyDubai пытался без разрешения вылететь из Шереметьево

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-03T12:15:38+03:00

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В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в минувшее воскресенье попытался вылететь из московского аэропорта Шереметьево без разрешения диспетчера.

Как рассказал журналистам источник в авиадиспетчерских службах, лайнер уже начал разгон по взлетной полосе, однако специалисты по управлению воздушным движением смогли экстренно прервать взлет.

«Самолет в экстренном режиме прекратил взлет и вернулся на стоянку», - сказал собеседник «Интерфакса», добавив, что в результате рейс FlyDubai был задержан на три часа, пока с экипажем проводилось разбирательство, после чего Boeing 737 все-таки вылетел в Дубай.

Кстати, отметим, авиадиспетчеры и ранее не раз спасали положение. Например, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре 21-летний диспетчер погиб в Индонезии, спасая пассажирский лайнер во время землетрясения.