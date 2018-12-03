2018-12-03T12:35:38+03:00
Политика

На Украине сообщили, что среди задержанных в Грузии украинцев был депутат Верховной рады Семен Семенченко

Сам одиозный политический и военный деятель Незалежной факт своего задержания отрицает
Александр ДЖУМАЕВ
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Семен Семеченко (в центре) в окружении бойцов батальона "Донбасс"Семен Семеченко (в центре) в окружении бойцов батальона "Донбасс"Фото: СОЦСЕТИ
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Лидер Соцпартии Украины Илья Кива и советник президента страны Юрий Бирюков сообщили в своих аккаунтах в Facebook о том, что среди задержанных на территории Грузии украинцев был бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

В записи, опубликованной в своем аккаунте в Facebook, Бирюков заявил, что Семенченко «втравил Украину в дипломатический скандал», а также «подставил своих людей и в последний момент сбежал». Советник Петра Порошенко назвал Семенченко «подлецом, провокатором и предателем».

Илья Кива, в свою очередь, призвал Службу безопасности Украины (СБУ) проверит деятельность партии «Самопомощь», в состав которой входит Семенченко.

«Почему этой шайке аферистов, засевших в парламенте Украины, все должно сходить с рук? А как же коллективная ответственность? Требую от СБУ проверить деятельность и причастность членов партии «Самопомощь» к совершенным преступлениям, как на территории Украины, так и за ее пределами!», - написал Кива в своем Facebook.

Сам Семенченко сообщил, что информация о его задержании является фейком. «И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности — здесь [в Грузии] я самый обычный иностранец», - заявил народный депутат Украины.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины. Они подозреваются в незаконном обороте оружия. Отмечается, что один из задержанных — Лука Чхетия, ранее служивший в батальоне «Донбасс», - планировал принять участие в акциях протеста, организованных партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

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