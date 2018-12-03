Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой рассказал о судьбе скифской коллекции

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-03T12:33:40+03:00

Пока вопрос находится в юридической плоскости, но в Кремле уверены, что возвращать артефакты нужно туда, откуда они были вывезены

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Судьба скифской коллекции до сих пор не решена. Этот вопрос обсуждается на уровне межмузейного сотрудничества, но в Кремле пристально следят за ситуацией.

Коллекция была вывезена из крымских и севастопольских музеев в Амстердам еще в 2014 году, до референдума. После выставки экспонаты должны были вернуться обратно, но встал вопрос, а кому же возвращать ценности - Украине или российскому Крыму. В итоге суд все же решил передать коллекцию Украине, но решение до сих пор не выполнено.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой уверен, что решать вопрос нужно на уровне музеев и не впутывать в ситуацию большую политику.

- Попросту говоря, из одного музея в другой были направлены вещи и по договору они должны были вернуться туда, откуда их отправляли. С другой стороны, есть такое понятие, как национальный музейный фонд. Экспонаты, которые находятся в музеях, если уж совсем строго, не принадлежат музею — они принадлежат государству, музейному фонду, - комментирует газете «Известия» экс-министр культуры РФ.

Свою точку зрения спикер выразил и на еще один актуальный вопрос – идею назвать калининградский аэропорт именем немецкого философа Иммануилом Кантом. Сейчас это имя лидирует в народном голосовании.

- Это очень деликатный вопрос. В разное время Калининградская область была в разных владениях. Если смотреть с другой стороны, то Кант — самый известный уроженец этого прекрасного города, но мне кажется, что в российской истории есть немало фигур, героев, которые вполне заслуживают того, чтобы их именем был назван аэропорт. Но это решать жителям региона, - отметил Швыдкой.