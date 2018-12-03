2018-12-03T12:34:42+03:00
Москва

Оттепель в Москве сменится морозами до -11 градусов

Наиболее неблагоприятная, слякотная погода ожидает жителей столицы в среду, 5 декабря
Дарья ИВАШКИНА
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Наиболее неблагоприятная, слякотная погода ожидает жителей столицы в среду, 5 декабряНаиболее неблагоприятная, слякотная погода ожидает жителей столицы в среду, 5 декабряФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе. По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в среду, 5 декабря, столбики термометров поднимутся до +1 градуса, а к выходным ожидаются морозы до -11 градусов.

«Наиболее неблагоприятная, слякотная погода ожидает нас в среду. Днем осадков будет больше, преимущественно это будет мокрый снег, гололедица на дорогах», - сказала Позднякова. Также она отметила, что температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса, то есть будет выше климатической нормы где-то на два-три градуса.

Однако уже в четверг в городе похолодает до -7 градусов, при этом мокрый снег сменится снегом. А к выходным морозы усилятся. «В ночь на субботу мороз окрепнет до -11 градусов», - подчеркнула собеседница РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот понедельник, 3 декабря, в Москве ожидается небольшой снег и до -5 градусов.

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