Возможный преемник Меркель поддержала строительство «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-03T12:37:28+03:00

Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и её вероятный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство «Северного потока — 2». Фото: REUTERS

Политик напомнила, что поставки в Германию продолжались даже во времена «Холодной войны»

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Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и её вероятный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство «Северного потока — 2». Об этом она сообщила в интервью телекомпании ARD.

Крамп-Карренбауэр считает, что будет «слишком радикальным» отказываться от российского проекта. Она также сообщила, что немецкое правительство может рассмотреть вопрос о снижении объёмов газа, который планируется получать по трубопроводу.

В своем интервью политик напомнила, что поставки в страну продолжались даже во времена «Холодной войны».

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от «Северного потока-2» не принесет европейским странам выгоды.

Тем не менее, в минувшую субботу, 1 декабря в Европарламенте подготовили резолюцию с призывом остановить реализацию «Северного потока-2». Автором инициативы выступила депутат от Латвии Сандра Калниете.