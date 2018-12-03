СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-03T12:39:50+03:00

Для войск запланировано более 4 тысяч учений и испытаний

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В понедельник, 3 декабря, в российской армии стартовал новый учебный год. Перед ней стоит множество новых задач, в частности, повышение квалификации военнослужащих с использованием опыта современных вооруженных конфликтов.

Одно из важных направлений в новом году - межвидовые и межведомственные учения с переброской сил на незнакомые полигоны. Всего на ближайший год для армии запланировано порядка четырех тысяч учений и маневров разного уровня. Итоговой проверкой войск станут масштабные учения «Центр-2019», пишет «Свободная пресса».

Кроме того, в 2019 году запланировано участие российских военнослужащих в международных учениях и конкурсах. В частности, российская армия примет участие в 32 состязаниях в рамках Армейских международных игр — 2019, которые пройдут в будущем году на территории десяти государств. Ежегодные соревнования состоятся уже в пятый раз, в них примут участие российские войска и войска дружественных государств, пишет сайт телеканала «Звезда».