Путин и Трамп не обсуждали в Аргентине визит российского президента в США

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-03T12:56:04+03:00

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время саммита G20 в Аргентине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил некоторые подробности короткой беседы главы нашего государства Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине. Так, по его словам, президенты России и США во время краткого контакта в Буэнос-Айресе не обсуждали возможный визит российского лидера в Вашингтон.

«Нет, не обсуждалась (возможность такого визита)», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», который прошел 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе, рассказал о короткой беседе с американским коллегой Дональдом Трампом. При этом он отметил, что гостей было очень много, и все они между собой общались «на ногах».