2018-12-03T13:11:15+03:00
Политика

Путин в понедельник встретится с главой Минсельхоза РФ

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе этой встречи будет обсуждаться развитие аграрного сектора в России
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о ближайших планах главы нашего государства Владимира Путина. По его словам, в первой половине этой недели российский лидер продолжит работать в Москве.

Так, на понедельник, 3 декабря, у президента запланирован ряд встреч и совещаний. В частности, он обсудит с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым развитие сельского хозяйства в нашей стране. «Сегодня состоится его (Путина) встреча с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Сегодня президент будет заниматься вопросами селян», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru,только на прошлой неделе шведские СМИ восхитились успехами РФ в развитии агропромышленного комплекса, отметив при этом, что в настоящее время сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики.

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