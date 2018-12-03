2018-12-03T13:36:38+03:00
Политика

Песков объяснил неформальное рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20 хорошими отношениями

Политики обменялись приветствием «как хорошие друзья»
Сакина НУРИЕВА
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Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что неформальное рукопожатие российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которым они обменялись на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине, было связано с хорошими личными отношениями между ними.

Отметим, перед перед началом пленарного заседания саммита президент РФ и саудовский принц обменялись неформальным приветствием «как хорошие друзья - заметно более неформально, чем это обычно происходит при встречах руководителей государств».

Рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20.

«Это хорошие личные отношения, - прокомментировал Песков, - Они являются залогом достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе».

Напомним, 30 ноября Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауда встретились в Буэнос-Айресе в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20). В ходе встречи политики обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК и убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, в котором международное сообщество обвиняет принца.

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