Фанат "Тоттенхема" бросил в лицо игроку "Арсенала" банановую кожуру

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-03T13:51:06+03:00

Банановая кожура приземлилась точно на лицо празднующего гол Обамеянга и, наверняка, несколько поумерила его радость Фото: REUTERS

Стоило ему забить гол, как с трибун кинули посторонний предмет

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Вчера 2 декабря в рамках 14-го тура чемпионата Англии Арсенал обыграл Тоттенхем на своем поле.

Счет открыл 29-летний Пьер-Эмерик Обамеянг, который в этом матче оформил дубль. Однако, стоило ему подбежать к трибунам, чтобы разделить радость первого гола с фанатами, как в него с удивительной меткостью была запущена банановая кожура.

Сотрудник обслуживающего персонала успел заметить «стрелка» до того, как тот успел смешаться с толпой, и полиция задержала его за вандализм.

Банановая кожура приземлилась точно на лицо празднующего гол Обамеянга и, наверняка, несколько поумерила его радость от открытия ворот соперника, но не помешала поразить их еще раз.

Является ли банановый заряд проявлением расизма или же просто необдуманной выходкой расстроенного фаната команды-соперницы пока неизвестно.

Но, официальный представитель Арсенала запросил для провинившегося болельщика реальный срок, а также компенсацию от Тоттенхема.

Также, оба клуба теперь втянуты в расследование Футбольной ассоциации Англии после того, как их игроки и сотрудники оказались в эпицентре потасовки, случившейся в штрафной спустя полчаса игры после прострела Эрика Дайера.

Во втором тайме Харри Кейн смог вдохнуть в Тоттенхем новую жизнь, но это не спасло команду от разгромного поражения – 4:2.