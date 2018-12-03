«Автоваз» отзывает более 1,7 тыс автомобилей в России

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-03T13:37:15+03:00

При необходимости на отозванных машинах будет произведена замена рулевого колеса

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Компания «Автоваз» отзывает из продажи в России 1716 автомобилей моделей Lada Kalina, Granta и Priora. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В заявлении ведомства говорится, что данная мера будет распространяться на все автомобили вышеупомянутых марок, произведенные с апреля 2018 года. Автомобили будут отозваны компанией «Автоваз» из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя.

Владельцы автомобилей, попавших под отзыв, будут проинформированы сотрудниками «Автоваза». Также предусмотрена возможность самостоятельно узнать, попала ли машина под отзыв, с помощью перечня VIN-номеров машин, подлежащих отзыву.

В пресс-службе Росстандарта отметили, что все ремонтные работы, в число которых входит замена рулевого колеса, будут осуществлены бесплатно.