2018-12-03T15:11:30+03:00
Общество

Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили Москалькову помочь вернуться на родину

Многие бывшие сторонницы группировки приговорены к пожизненному заключению
Сакина НУРИЕВА
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Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову помочь вернуться на родину.Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову помочь вернуться на родину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более тысяч россиянок, ранее примкнувших к террористической организации «Исламское Государство»*, обратились к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой помочь им вернуться на родину. Об этом она сообщила во время выступления на открытом уроке «Права человека».

Она отметила, что ей написали женщины, поверившие в то, что «ИГИЛ* — государство добра и справедливости».

В настоящее время более тысячи россиянок с детьми подвергнуты «ужасающему насилию». Кроме того, многие из них них приговорены к пожизненному заключению. Женщины просят помочь им вернуться на родину, но этот вопрос остается по-прежнему открытым из-за их участия в запрещенных группировках и «безопасности других людей" в связи с их репатриацией.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что суд Москвы осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».

ИГ («Исламское Государство») - *запрещенная в России террористическая организация

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