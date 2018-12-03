Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили Москалькову помочь вернуться на родину

СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-03T15:11:30+03:00

Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову помочь вернуться на родину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Более тысяч россиянок, ранее примкнувших к террористической организации «Исламское Государство»*, обратились к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой помочь им вернуться на родину. Об этом она сообщила во время выступления на открытом уроке «Права человека».

Она отметила, что ей написали женщины, поверившие в то, что «ИГИЛ* — государство добра и справедливости».

В настоящее время более тысячи россиянок с детьми подвергнуты «ужасающему насилию». Кроме того, многие из них них приговорены к пожизненному заключению. Женщины просят помочь им вернуться на родину, но этот вопрос остается по-прежнему открытым из-за их участия в запрещенных группировках и «безопасности других людей" в связи с их репатриацией.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что суд Москвы осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте».

ИГ («Исламское Государство») - *запрещенная в России террористическая организация