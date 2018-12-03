2018-12-03T14:20:25+03:00
Здоровье

Морозы могут привести к смерти, уверены китайские ученые

вывод сделали специалисты из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Фуданьского университета
Ася РОМАНЧУК
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Морозы могут нанести сильный вред здоровью человекаМорозы могут нанести сильный вред здоровью человекаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученые из Китай провели исследование, как морозы влияют на состояние здоровья человека. Вывод оказался неожиданным. Морозы могут привести к серьезным проблемам организма, а иногда даже к смерти.

Исследования проводили ученые из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Фуданьского университета. Работа проводилась на протяжении двух лет с 2013 по 2015 год. За это время в стране было зафиксировано 1 826 186 случаев естественной смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезни сердца и инсультов.

В 14,33% причина летального исхода связана с температурным режимом, уверены исследователи.

Критичной стала температура 22,8 градуса по Цельсию. При таком морозе риск заболевания от переохлаждения сохраняется две недели, а при аналогичной жаре человек может чувствовать недомогание два-три дня.

Холодная погода влияет на сердечно-сосудистые заболевания (17,48%) больше, чем на респираторные заболевания (10,57%). А наиболее восприимчивы к низкой температуре оказались женщины, дети и пожилые люди старше 75 лет.

В качестве вывода ученые отмечают, что холод влияет на сердечно-сосудистую систему и приводит к изменениям в автономной нервной системе человека, воздействует на кровяное давление, а также воспалительные процессы, пишет «Дни.ру».

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