2018-12-03T14:30:14+03:00
Политика

Представители МИД Сирии прокомментировали ракетный удар, нанесенный силами западной коалиции

Бомбардировке подверглись позиции правительственных войск на востоке страны
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам представителей сирийской армии, ракеты нанесли войскам, дислоцированным в зоне обстрела, лишь материальный ущерб.По словам представителей сирийской армии, ракеты нанесли войскам, дислоцированным в зоне обстрела, лишь материальный ущерб.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представители Министерства иностранных дел Сирии заявили, что коалиция, возглавляемая США, в очередной раз продемонстрировала свою позицию в сирийском конфликте, нанеся ракетный удар по позициям сирийской армии в районе горной гряды аль-Гураб.

«Эта атака укладывается в политику данной коалиции во главе с США, относительно которой имеются факты, подтверждающие с момента основания коалиции поддержку ею террористических организаций, в первую очередь "Исламского государства"*, чтобы те были послушным инструментом для достижения целей США в регионе», - говорится в заявлении министерства.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило о ракетном ударе, нанесенном силами западной коалиции по позициям сирийской армии в районе гряды аль-Гураб, расположенной в провинции Пальмира. По словам представителей сирийской армии, ракеты нанесли войскам, дислоцированным в зоне обстрела, лишь материальный ущерб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Воздушные силы стран западной коалиции, возглавляемой США, принимают в нем активное участие. Согласно заявлениям представителей коалиции, ее действия направлены на борьбу с «Исламским государством»* поддержку «Сирийских демократических сил», однако сирийское правительство считает действия вооруженных сил западных стран незаконными, поскольку Дамаск не давал соответствующего разрешения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, запрещенная в России.

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