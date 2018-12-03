2018-12-03T14:32:57+03:00
Общество

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз МС-11»

На МКС отправились американка Энн Макклейн, канадец Давид Сен-Жак, а также россиянин Олег Кононенко
Алена Басавина
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Ракета "Союз МС-11" успешно стартовала с БайконураРакета "Союз МС-11" успешно стартовала с БайконураФото: REUTERS
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На космодроме «Байконур» произошел запуск ракеты-носителя «Союз МС-11». Старт состоялся 3 декабря в 14:31 по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт»).

Трансляция запуска корабля Союз МС-11 . 3 декабря в 14:31 мск (11:31 UTC) запланирован запуск пилотируемого корабля Союз МС-11 . Стыковка со станцией и причаливание планируется проводить в автоматическом режиме, стыковка корабля со станцией будет осуществляться через шесть часов, по короткой схеме, и состоится 3 декабря. Во время длительных экспедиций 58/59 экипажу МКС предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. Кроме того, в ходе экспедиции запланировано выполнение работ по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос). Экипажу также предстоит работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение бортовых фото-, видеосъемок и др.

В состав экипажа вошли три человека: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Дублерами стали Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган.

Стыковка ТПК «Союз МС-11» с международной космической станцией произойдет через 6 часов.

Во время экспедиции экипажу 58/59 предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. Коме того, запланирован выход в открытый космос. Экипаж ждет работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение фото- и видеосъемок.

Напомним, что прошлая попытка доставки экипажа на МКС завершилась неудачно: космический корабль «Союз МС-10» потерпел крушение. Авария произошла 10 октября.

Позже стало известно, что причиной происшествия стало столкновение первой и второй ступеней при их разделении.

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