2018-12-03T15:12:06+03:00
Политика

Глава МИД Германии намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕ

Заседание СМИД ОБСЕ в 2018 году пройдет в Милане с 6 по 7 декабря
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД Германии Хайко Маас намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕГлава МИД Германии Хайко Маас намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен встретиться с главами российского и украинского МИД Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным для переговоров в рамках ОБСЕ 6 декабря в Милане. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар в ходе брифинга в Берлине.

«Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД. В том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы», - сказала Маас.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию и Украину к деэскалации ситуации в Керченском проливе. Кроме того, он заявил, что Европа не должна отказываться от строительства газопровода «Северный поток-2», в противном случае она лишится всех выгод.

Отметим, заседание СМИД ОБСЕ в 2018 году пройдет в Милане с 6 по 7 декабря.

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