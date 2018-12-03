2018-12-03T14:46:41+03:00
Звезды

Вахтанг Кикабидзе рассказал, как встретит Новый год

Семья артиста соберется вместе за праздничным столом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вахтанг Кикабидзе рассказал о подготовке к Новому годуВахтанг Кикабидзе рассказал о подготовке к Новому годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вахтанг Кикабидзе рассказал, что его семья уже начала готовиться к Новому году. Из Канады в Тбилиси приехал его сын Константин. Вся семья планирует собраться вместе за одним большом столом, рассказал артист.

«Я люблю Новый год. Как обычно, всей семьей будем справлять. Мой сын Костя из Канады приехал уже. Дочка Марина, она актриса, с семьей будет. И, конечно, моя супруга Ирина. Мы уже 53 года женаты, внуки уже взрослые. Георгию 35 лет, Вахтангу - 30, Ивану - 24. Есть еще правнучка Сашенька, дочка Георгия. Мы все одной семьей живем, дружим», - рассказал Кикабидзе в интервью EG.Ru.

В этом году артист отметил свое 80-летие. Он признался, что праздник прошел с размахом, и его приехали поздравить друзья из разных стран мира.

«Со всего СССР приехали мои друзья - москвичи, украинцы, азербайджанцы, грузины, армяне... Все были. Кто-то из Израиля привез мне в подарок рок-группу. Ребята исполнили смешные и добрые песни», - вспоминает артист.

Он добавил, что несмотря на почтенный возраст он продолжает давать концерты и рад будет видеть на них зрителей из разных стран.

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