Песков сообщил, что разговор Путина и Порошенко не планируется
Телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогам ситуации в Керченском проливе не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я могу вам только подтвердить, что, действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется», - сказал Песков.
Напомним, что на прошлой неделе Петр Порошенко заявил о неудачной попытке связаться с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. По его словам, ответа от российского лидера он не дождался, поэтому обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Однако позже Дмитрий Песков опроверг информацию о запросе разговора со стороны президента Украины.
Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили порядок прохождения через морскую границу в Керченском проливе. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.