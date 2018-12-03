Песков сообщил, что разговор Путина и Порошенко не планируется

СЕГОДНЯ 14:49 2018-12-03T14:49:27+03:00

Лидеры России и Украины пока не намерены обсудить инцидент в Керченском проливе

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Телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Петром Порошенко по итогам ситуации в Керченском проливе не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу вам только подтвердить, что, действительно, до сих пор после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни, такого разговора не планируется», - сказал Песков.

Напомним, что на прошлой неделе Петр Порошенко заявил о неудачной попытке связаться с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. По его словам, ответа от российского лидера он не дождался, поэтому обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Однако позже Дмитрий Песков опроверг информацию о запросе разговора со стороны президента Украины.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины совершили провокацию и нарушили порядок прохождения через морскую границу в Керченском проливе. В результате суда были задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.