СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-03T15:13:32+03:00

В китайском интернет магазине продают чехлы для смартфонов с изображением Петра Порошенко Фото: Скриншот сайта

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На днях в китайском интернет магазине AliExpress начали продавать чехлы для смартфонов с изображением Петра Порошенко. Украинский лидер изображен в женском платке в образе девочки с обертки российского шоколада «Аленка». Однако китайские производители решили изменить название популярной сладости, и разместили в нижней части чехла надпись: «Паленка».

Также внизу изделия располагается логотип кондитерской фабрики Roshen и рисунок поросенка в короне. Стоимость такого «политического» чехла в районе 140 рублей. К слову, российским и иностранным покупателям, судя по рейтингу товара, нравится дизайн чехла с Порошенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Alibaba и AliExpress Джек Ма возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая. На октябрь 2018 года его состояние оценивалось почти в 40 миллиардов долларов.