После подорожания нефти курс рубля вырос к доллару и евро

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-03T15:10:58+03:00

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Открытие валютных торгов на Московской бирже в понедельник, 3 декабря, ознаменовалось резким укреплением курса рубля. Об этом сообщается на официальном сайте биржи.

На закрытии пятничных торгов доллар стоил 66,95 рублей, а евро 75,73 рублей. В понедельник, сразу после начала торгов стоимость американской валюты упала до 66,07 рублей. Курс опустился до отметки 75,05 рублей.

Известно, что укрепление рубля произошло из-за быстрого роста нефтяных котировок. Он был зафиксирован после появления новостей о пролонгации соглашения, ограничивающего добычу нефти странами ОПЕК и партнерами альянса (ОПЕК+). Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров президента России Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.