2018-12-03T15:11:41+03:00
Общество

В МВД предложили уменьшить нагрузку на участковых

Ограничение обязанностей участковых уполномоченных полиции необходимо для оптимизации их работы, заявляют авторы проекта реформы
Александр ДЖУМАЕВ
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Авторы документа отмечают, что участковые полицейские часто привлекаются к выполнению задач за пределами закрепленных за ними участков.Авторы документа отмечают, что участковые полицейские часто привлекаются к выполнению задач за пределами закрепленных за ними участков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Министерство внутренних дел России приняло решение ограничить обязанности участковых уполномоченных полиции с целью оптимизации их работы. Проект соответствующего приказа был опубликован в понедельник, 3 декабря, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что участковые уполномоченные полиции зачастую привлекаются «для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых административных участков, а также исполнения обязанностей, не связанных с прямым назначением», что приводит к их «чрезмерному отвлечению» от основной работы. Авторы документа отмечают, что участковые полицейские часто привлекаются к выполнению задач за пределами закрепленных за ними участков.

Также авторы проекта приказа заметили, что избыточная нагрузка влечет за собой отток кадров среди участковых.

Для решения проблем участковых предлагается снять с них проверку заявлений, касающихся экономических, тяжких и особо тяжких преступлений. Также планируется ввести для участковых уполномоченных электронную отчетность.

Подготовительные меры к выполнению данного проекта планируется завершить к началу апреля 2019 года.

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