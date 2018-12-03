В МВД предложили уменьшить нагрузку на участковых
Министерство внутренних дел России приняло решение ограничить обязанности участковых уполномоченных полиции с целью оптимизации их работы. Проект соответствующего приказа был опубликован в понедельник, 3 декабря, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе подчеркивается, что участковые уполномоченные полиции зачастую привлекаются «для решения оперативно-служебных задач вне территории обслуживаемых административных участков, а также исполнения обязанностей, не связанных с прямым назначением», что приводит к их «чрезмерному отвлечению» от основной работы. Авторы документа отмечают, что участковые полицейские часто привлекаются к выполнению задач за пределами закрепленных за ними участков.
Также авторы проекта приказа заметили, что избыточная нагрузка влечет за собой отток кадров среди участковых.
Для решения проблем участковых предлагается снять с них проверку заявлений, касающихся экономических, тяжких и особо тяжких преступлений. Также планируется ввести для участковых уполномоченных электронную отчетность.
Подготовительные меры к выполнению данного проекта планируется завершить к началу апреля 2019 года.