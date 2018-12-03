2018-12-03T15:15:21+03:00
Общество

Главную новогоднюю елку страны срубят в Подмосковье 16 декабря

18 декабря дерево повезут на Соборную площадь Московского Кремля
Ася РОМАНЧУК
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Главную новогоднюю елку страны срубят в ПодмосковеГлавную новогоднюю елку страны срубят в ПодмосковеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Главную новогоднюю ель страны нашли в Подмосковье. Дерево растет в Щелковском районе и будет срублено 16 декабря.

Планируется, что к 18 декабря оно будет доставлено в Москву и установлено на Соборной площади Московского Кремля. Процедура рубки пройдет 16 декабря в 11:00 в Щелковском муниципальном районе на территории Московского учебно-опытного лесничества в Подмосковье.

Дерево росло целый век. Высота 100-летней красавицы 27 метров, а диаметр ствола – 60 сантиметров.

Гости мероприятия смогут не только посмотреть раньше всех на главную красавицы страны, но и оценить театрализованное представление, посетить ярмарку.

Кстати, на церемонии будет батюшка, он освятит дерево, прежде чем его загрузят в автопоезд.

Торжественная передача «Подорожной грамоты» с поручением доставить из подмосковных лесов в Кремль главную новогоднюю ель России будет сопровождаться красочным пиротехническим шоу.

18 декабря машина повезет ель в Москву, старт намечен на 15:00, сообщает телеканал «360».

Ранее был утвержден официальный новогодний цвет стлицы. Москва будет встречать 2019 год в красно-золотистых тонах.

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