В УЕФА заявили о начале использования системы VAR на матчах Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-03T15:31:25+03:00

В 2017 году система была использована в ходе Кубка конфедераций, а в 2018-м — на чемпионате мира. Фото: REUTERS

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Исполком УЕФА принял решение о вводе системы видеоповторов VAR, предназначенной для помощи арбитрам, начиная с 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Издание отмечает, что изначально введение VAR планировалось с начала квалификационного раунда следующего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

Система видеопомощи арбитрам VAR в настоящий момент применяется во многих футбольных турнирах по всему миру. В число подобных соревнований входят национальные чемпионаты Испании, Италии и Германии, а также «южноамериканская Лига чемпионов» - Кубок Либертадорес, финал которого пройдет 9 декабря в Мадриде. В 2017 году система была использована в ходе Кубка Конфедераций, а в 2018-м — на чемпионате мира, которые проходили в России.

Использование VAR предусматривает возможность просмотра спорного эпизода матча после остановки игры арбитром. Стоит отметить, что повтор может посмотреть как ассистент судьи, ответственный за анализ подобных эпизодов, так и главный арбитр матча.