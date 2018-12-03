ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Владимир Кузин, заместитель главы ГИБДД РФ, не исключил в скором времени появление в России беспилотных такси и общественного транспорта. Он также отметил, что беспилотники в первую очередь должны перевозить коммерческие грузы. Кузин предположил, что это будет не единичный автомобиль, а колонна из нескольких машин.
Об этом он упомянул в интервью на радио «Милицейская волна».
Несколькими днями ранее, премьер-министр России, Дмитрий Медведев, подписал постановление о проведении с 1 декабря 2018 года особого эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана.
Вице-премьер РФ, Максим Акимов, объяснил, что в рамках этого эксперимента московские и татарстанские дороги пустят 100 высокоавтоматизированных автомобиля. Позже Александр Гурко, соруководитель рабочей группы по разработке дорожной карты НТИ «Автонет», добавил, что беспилотные машины на дорогах в рамках эксперимента появятся не ранее марта-апреля следующего года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что АВТОВАЗ заявил о готовности протестировать беспилотные автомобили.
Высокотехнологичные машины получат специальный знак "А", который будет обозначать "автономное вождение".
А первые беспилотные автомобили пустят на трассу М-11 в Москве уже весной следующего года.