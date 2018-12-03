2018-12-03T15:34:21+03:00
Экономика

Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию

Минимальную розничную цену за бутылку хотят увеличить до 493 рублей
Алена Басавина
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Коньяк может подорожать на 30%Коньяк может подорожать на 30%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Союз производителей коньяка, в который входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН», ВКЗ «Альянс-1892» и другие, предложил на 30% повысить минимальную розничную цену на свою продукцию. Соответствующую просьбу он направил в Минфин.

Как сообщает издание РБК, союз намерен добиться поднятия минимальной розничной цены за бутылку 0,5 л с 371 рубля до 493 рублей.

По мнению производителей, российский коньяк — это премиальный статусный алкогольный напиток, «его социальная значимость заключается не в массовости повседневного потребления, а в возможности его приобретения по особым случаям». Поэтому он не может быть дешевым.

Согласно проведенным расчетам, качественный коньяк с учетом всех наценок по цепочке от производителя до потребителя не может стоить меньше 500-550 рублей.

Известно, что Минфин пока не готов обсуждать повышение минимальных розничных цен на алкоголь в преддверии грядущих праздников. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

«МРЦ на коньяк 371 рубль за литр - оправданна и учитывает покупательную способность граждан. Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе. На данный момент обоснование роста цены недостаточное», - указал чиновник.

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