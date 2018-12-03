2018-12-03T15:35:18+03:00
Общество

Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии

О том, что умер Альберт Фрер, сообщили в его холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert
Дарья ИВАШКИНА
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Бельгийский миллиардер Альберт ФрерБельгийский миллиардер Альберт ФрерФото: REUTERS
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В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии. Как стало известно, предприниматель скончался в возрасте 92 лет.

Печальную новость сообщили в холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL), почетным президентом и совладельцем которой был усопший. «GBL с грустью сообщает о кончине Альберта Фрера. На протяжении более трех десятилетий под его руководством компания стала одним из крупнейших холдингов Европы», - говорится на сайте GBL.

Также там отмечается, что похороны пройдут в узком семейном кругу, как того желал сам предприниматель.

СПРАВКА «КП»

Альберт Фрер - бельгийский миллиардер. В марте этого года журнал Forbes оценил его состояние в 5,8 миллиарда долларов, что позволило бизнесмену занять 281-е место в рейтинге богатейших людей мира.

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