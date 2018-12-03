2018-12-03T16:05:45+03:00
В мире

Глава МИД Германии заявил, что отказ ФРГ от «Северного потока - 2» навредит Киеву

При этом, как подчеркнул Хайко Маас, газопровод будет построен в любом случае
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко МаасМинистр иностранных дел ФРГ Хайко МаасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что выход Германии из проекта «Северный поток - 2» лишь навредит Киеву. Как заметил дипломат, газопровод будет построен в любом случае, однако если Берлин откажется от проекта, то это ограничит его возможности защищать сохранение поставок газа через Украину.

«Он (газопровод) все равно будет построен, но при этом не будет никого, кто отстаивал бы альтернативный маршрут транзита газа через Украину. Именно поэтому мы считаем важным оставаться политически вовлеченными», - приводит слова главы МИД Германии Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже неоднократно заявляла о том, что Берлин учитывает мнение Киева в вопросе «Северного потока - 2» и выступает за сохранение транзита голубого топлива через территорию незалежной. Однако Украина все равно выступает против российского проекта.

Кстати, стоит отметить, что ранее в понедельник, 3 декабря, вероятный преемник Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство «Северного потока - 2».

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