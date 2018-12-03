Госдума сэкономила в 2018 году полумиллиарда рублей бюджетных средств

СЕГОДНЯ 16:17 2018-12-03T16:17:49+03:00

Более 100 млн были сохранены за счет фонда оплаты труда депутатов

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В 2018 году Государственная дума сэкономила около 500 млн рублей из 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

Политик отметил, что также более 100 млн по фонду оплаты труда депутатов [из 3,4 млрд] будут возвращены в бюджет. По словам Добиться такой экономии удалось благодаря регламенту, который обязывает депутатов при пропуске пленарного заседания писать заявления об отпуске за свой счет, считает Володин.

Парламентарии могут пропустить заседание лишь по уважительным причинам: болезни, командировке, отпуске.

Напомним, 30 ноября текущего года президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Госдумой законопроект был принят 21 ноября.