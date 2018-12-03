В Австралии нашли живую копию Пикачу

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-03T16:28:33+03:00

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В Австралии нашли живую копию популярного мультипликационного героя Пикачу. Им оказался опоссум с ярко-желтым мехом из Мельбурна.

Фотографию зверька необычной окраски разместила на своей странице Facebook ветеринарная клиника Борония, куда обратились местные жители.

При обследовании выяснилось, что мех опоссума стал желтым из-за врожденной нехватки меланина в организме. Животному всего пять месяцев и оно недавно потеряло семью.

В результате опоссума отправили в заповедник для дальнейшего роста в безопасных и благоприятных условиях.

Отметим, что фотография желтого зверька на данный момент набирает популярность в социальных сетях. Пользователи посчитали, что он похож на героя по имени Пикачу из медиафраншизы «Покемон».

Однако по словам австралийских зоозащитников, желтый опоссум не единственный в своем роде. На окраинах Мельбурна имеются целые семейства таких животных.