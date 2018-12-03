В немецком приюте для беженцев нашли тело девушки

СЕГОДНЯ 16:44 2018-12-03T16:44:24+03:00

Заявление о пропаже 17-летней жительницы города Ункель, расположенного неподалеку от Бонна, поступило в полицию в прошлую пятницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Немецкие полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в приюте для беженцев и бездомных, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По предварительным данным, девушка была убита.

Как сообщает информационное агентство Westdeutscher Rundfunk, заявление о пропаже 17-летней жительницы города Ункель, расположенного неподалеку от Бонна, поступило в полицию в прошлую пятницу. В ходе поисков рядом с озером Зигларер была обнаружена сумка девушки, а также ее одежда. Позднее полицейские нашли тело пропавшей девушки в общежитии для бездомных и беженцев, расположенном в городе Санкт-Авнустин.

По данным полиции, речь идет об убийстве. В настоящий момент главным подозреваемым является 19-летний молодой человек, проживающий в общежитии, где был найден труп, и имеющий немецкое и кенийское гражданство.

Подозреваемый заявил, что познакомился с убитой в соцсетях и договорился с ней о свидании, однако не знает, каким образом тело мертвой девушки оказалось в его комнате.

Ранее в этом году резонансное убийство, в котором были замешаны беженцы, произошло в городе Хемниц, расположенном на территории бывшей ГДР. Тогда в драке с мигрантами погиб 35-летний местный житель. Случившееся спровоцировало массовые беспорядки в городе, в которых приняли участие десятки тысяч человек, представлявших различные политические движения как правого правого, так и левого толка.