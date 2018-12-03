2018-12-03T16:48:38+03:00
Политика

Тимошенко: украинцы в шоковом состоянии выезжают из страны

Лидер партии «Батькивщина» предложила сократить на Украине сроки военного положения
Алена Басавина
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Тимошенко сообщила, что украинцы в шоке из-за военного положенияТимошенко сообщила, что украинцы в шоке из-за военного положенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский политик Юлия Тимошенко считает, что военное положение заставляет людей в страхе покидать свою страну. Об этом она заявила в ходе заседания Согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады.

«Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди массово выезжают из страны. Мы как парламент не имеем права оставить без внимания все процессы, которые происходят во время военного положения», - сказала бывший премьер Украины.

По её словам, депутатам необходимо подумать о возможности сокращения срока военного положения в стране, которое было введено 26 ноября в нескольких областях Украины после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, что ранее Тимошенко уже заявляла о массовом и паническом бегстве украинцев из-за того, что их жизнь «превратилась в выживание».

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