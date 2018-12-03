2018-12-03T17:34:57+03:00
В мире

В США молодежная футбольная команда попала в ДТП

Один человек погиб и 40 пострадали при опрокидывании автобуса в штате Арканзас
Алена Басавина
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В США перевернулся автобус с молодежной футбольной командойВ США перевернулся автобус с молодежной футбольной командойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один ребенок погиб и около 40 детей пострадали в результате опрокидывании автобуса в США. Об этом сообщается на сайте полиции штата Арканзас.

Известно, что авария произошла около 2 часов ночи. Автобус с молодежной футбольной командой направлялся их Техаса в Теннесси. В какой-то момент транспортное средство свернуло на обочину и перевернулось.

Водитель автобуса выжил. На данный момент его опрашивает полиция. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждение. Причина аварии устанавливается.

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