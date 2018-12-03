2018-12-03T18:09:59+03:00
Происшествия

Посольство России в Армении опровергло слухи о причастности военнослужащего российской армии к убийству в городе Гюмри

Представитель дипмиссии прокомментировал заявления местных СМИ, обвинивших российского военного в убийстве
Александр ДЖУМАЕВ
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Информация о причастности российского военнослужащего к смерти местной жительницы появилась в понедельникИнформация о причастности российского военнослужащего к смерти местной жительницы появилась в понедельникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-служба посольства России в Армении прокомментировала заявления местных СМИ, заявивших о причастности военнослужащего 102-й российской военной базы к убийству жительницы города Гюмри, который расположен рядом с российскими военными объектами.

В дипмиссии выразили недоумение «непрофессиональным подходом к работе с информацией», отмечая, что при публикации сведений о возможном участии россиянина в убийстве был проигнорирован принцип презумпции невиновности.

«Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы посольства.

Информация о причастности российского военнослужащего к смерти местной жительницы появилась в понедельник. Ранее Следственный комитет Армении сообщил о найденном в городе Гюмри теле местной жительницы, которая погибла в результате нанесения ей побоев.

Стоит отметить, что в 2015 году широкий резонанс получило убийство семьи Аветисян, произошедшее в городе Гюмри. По подозрению в убийстве был задержан военнослужащий срочной службы 102-й военной базы Валерий Пермяков, который позже признался в содеянном. Он был приговорен российским судом к 10 годам тюремного заключения.

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