2018-12-03T18:28:52+03:00
Политика

Испания выделит 900 миллионов евро на борьбу с изменениями климата

Местные власти приняли это решение в рамках Парижского соглашения по климату
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Испания выделит 900 миллионов евро на борьбу с изменениями климатаИспания выделит 900 миллионов евро на борьбу с изменениями климатаФото: REUTERS
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С 2020 года Испанские власти будут выделять по 900 миллионов евро в год на борьбу с климатическими изменениями и сокращение опасных химических выбросов в атмосферу.

Педро Санчес, премьер-министр Испании, уверен, что поставленные в Парижском соглашении задачи по климатическим вопросам, некоторые страны не выполняют.

- Мы далеки от того, чтобы выполнить цели, поставленные в 2015 году, как показывают выбросы в 2017, - отметил Санчес во время 24-й конференции ООН по изменению климата.

Премьер Испании привал всех представителей стран объединить усилия и выполнить обязательства, взятые на себя в рамках соглашения. Санчес также отметил, что Испания очень подвержена климатическим изменениям, поэтому после 2020 года продолжит вкладывать деньги на сокращение выбросов в атмосферу.

Премьер России подчеркнул, что до 2050 года странам необходимо приблизить к нулю выбросы парниковых газов. Санчес добавил, что правительство намерено с 2020 года выделять 900 миллионов евро на «климатические» нужды.

- Наше предложение — сократить нынешние уровни выбросов на 37% к 2030 году и к 2050 году на не менее 90%, - пояснил премьер-министр Испании.

К слову, парижское соглашение по климату-это первое климатическое соглашение мирового масштаба, подписанное странами в декабре 2015 года. Главной его целью является осуществление программы по сдерживанию глобального потепления. Россия подписала это соглашение, но пока не ратифицировала его, сообщает «РИА-Новости».

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